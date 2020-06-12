Минобороны: почти 120 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/5c604c42-ad9d-11ea-89ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В Министерстве обороны сообщили, что свыше 4,9 тысячи российских военных вылечились от COVID-19. За сутки выздоровели 118 человек.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 118 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4947 человек, — говорится на сайте ведомства.

С медицинского контроля снято 13 227 военных. В органах военного управления зафиксировано 1524 случая новой болезни. Число учащихся в высших военных учебных заведениях, заразившихся вирусом, составляет 360 человек.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.



Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 048 986 человек), на втором — Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.