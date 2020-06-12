Минобороны: почти 100 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/bf48f9b2-acd5-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В Министерстве обороны сообщили, что за сутки 97 российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции. всего выздоровело свыше 4,8 тысячи человек.

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 97 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4829 человек, — на сайте ведомства.

С медконтроля снято 12 912 военных. На текущие сутки установлено 1517 военнослужащих с положительными результатами теста на COVID-19. В военных учебных заведениях новым заболеванием заразились 370 курсантов.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор компании-разработчика «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в середине лета. Он отметил, что испытания нельзя форсировать, чтобы впоследствии не получить побочных эффектов при массовой вакцинации.