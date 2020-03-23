Российские военнослужащие, отправленные для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Италию, получат большой опыт при ликвидации последствий эпидемий, что отвечает государственным интересам РФ.
Об этом в беседе с «Интерфаксом»
Отправили одну лабораторию из 15 лабораторий, существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты, — привёл статистику Кириллов.
Генерал-лейтенант отметил, что в настоящий момент части РХБЗ занимаются боевой подготовкой в плановом режиме и в любой момент готовы к выполнению поставленной государством задачи.
Как передавал NEWS.ru, 23 марта в Италию отправился уже девятый самолёт из России со специалистами и военным оборудованием для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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