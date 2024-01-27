Минобороны рассекретило архивы о блокаде Ленинграда Минобороны РФ открыло исторический раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда

Фото: Russian Look/Global Look Press

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Министерство обороны России открыло на своем официальном сайте мультимедийный раздел «Ленинград выстоял и победил!» В основу проекта легли документы из фонда Центрального архива ведомства, содержащие рассекреченные данные о ходе боевых действий, стратегические карты командования Советского Союза и прочие архивные материалы.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении города-героя Ленинграда от немецко-фашистской блокады, самоотверженности и героизме советских воинов направлена на прославление подвигов героев Отечества, охрану и защиту исторической правды, — подчеркнули в ведомстве.

Посетители могут ознакомиться с черновиками приказа командующего войсками Ленинградского фронта об освобождении от блокады от 27 января 1944 года, различными директивами и донесениями, наградными листами тех, кто отважно защищал Ленинград, а также докладами о боеготовности армии.

За все время блокады, по разным оценкам, погибло от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Наиболее часто встречается цифра 632 тысячи — из них 97% стали жертвами голода, 3% — немецких бомбардировок. Сегодня историки, которые продолжают изучать события того периода, сходятся во мнении, что погибших было существенно больше. С этим согласна и судебная система: в 2022 году городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР. По версии прокуратуры, за время осады погибли не менее 1 млн 93 тыс. человек.