Минобороны отчиталось о завершении осеннего призыва на военную службу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осенний призыв граждан на военную службу завершен, сообщило Министерство обороны России. По данным военного ведомства, в рамках набора призвано 130 тысяч человек.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. № 735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек, — заявили в ведомстве.

Призывные комиссии начали работу 2 октября, а отправка призывников со сборных пунктов стартовала 16 октября. Прибывшим в военные комиссариаты было предоставлено право выбора пройти службу в различных видах вооруженных сил и родах войск. Помимо пожеланий, также учитывались состояние здоровья и результаты психологического отбора призывников.

Перед отправкой на места прохождения службы граждан обеспечили повседневной формой в соответствии с видом войск, несессерами, а также банковскими и персональными электронными картами.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, — заявили в Минобороны.

Особый упор в рамках призыва сделали на укомплектование научных и научно-производственных подразделений — сюда направили около 530 человек, а также спортивных рот, куда попали более 200 человек. В числе последних члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Исключением станут граждане, внесенные Минюстом РФ в список иноагентов, а также те, кто имеет вид на жительство в другой стране, второе гражданство или судимость.