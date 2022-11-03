Назван предполагаемый мотив пенсионера, расчленившего жену «Московский Комсомолец»: к убийству и расчленению жены московского пенсионера могла подтолкнуть ссора из-за мусора

Фото: СК РФ

89-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Москве, мог совершить преступление после ссоры, пишет «Московский Комсомолец». Отмечается, что пенсионер несколько лет назад стал приносить в квартиру мусор, что вызывало недовольство его 83-летней жены.

Газета отмечает, что с помойки москвич приносил домой одежду, обувь, книги, стройматериалы. Между мужчиной, который в прошлом был изобретателем, и его женой все чаще вспыхивали ссоры. Иногда мусор перекочевывал из квартиры в подъезд, а уже оттуда снова на помойку. Но на следующий день пенсионер нес в дом новые отходы.

Жители одного из домов по улице Маршала Тухачевского обнаружили у себя под окнами фрагменты человеческого тела, предположительно, женщины, накануне. На место выехали сотрудники полиции и межрайонный прокурор.

Некоторое время спустя появилась информация о том, что в убийстве женщины подозревается ее муж. У него в квартире также были обнаружены останки жертвы.