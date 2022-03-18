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Минобороны опубликовало кадры работы ударных Ка-52 при штурме аэродрома

15:19, 18 марта 2022
Минобороны опубликовало кадры работы ударных Ка-52 при штурме аэродрома Фото: mil/vk.com
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Минобороны России опубликовало кадры боeвой работы группы ударных вертолётов Ка-52, в ходе которой была уничтожена техника противника. Один российский вертолёт был подбит, но пилот сохранил контроль над бортом, посадил летательный аппарат и далее ждал эвакуации.

Экипаж повреждённого вертолёта не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолётов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолётов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь, — отметили в ведомстве.

Согласно данным Минобороны, группа удaрных вертолётов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кaдры из кабины лётчиков Ка-52, в частности, показано, как он поражает военные цели ВСУ неупрaвляемыми ракетами и авиационной пушкой.

Ранее Минобороны показало уничтожение штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации в общей сложности уничтожено около четырёх тысяч объектов инфраструктуры ВСУ.

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