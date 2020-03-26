Представитель Министерства обороны прокомментировал информацию о наличии указа главы ведомства Сергея Шойгу о введении комендантского часа в Москве. Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
По его словам, соответствующего документа ни по оформлению, ни по содержанию не может существовать в Минобороны. Он обвинил во «вбросе» в информационное пространство этой информации представителей «одной из соседних стран»,
Между тем источник NEWS.ru в ведомстве рассказал о том, что ведётся подготовка проекта документа. По его данным, специальный режим может быть введён с 30 марта.
Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.
Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.
Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. С 27 марта Россия окончательно закроет аэропорты для международных рейсов.
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