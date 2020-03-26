https://static.news.ru/photo/506ddad6-6f58-11ea-8022-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Министерства обороны прокомментировал информацию о наличии указа главы ведомства Сергея Шойгу о введении комендантского часа в Москве. Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

По его словам, соответствующего документа ни по оформлению, ни по содержанию не может существовать в Минобороны. Он обвинил во «вбросе» в информационное пространство этой информации представителей «одной из соседних стран», передаёт МК.

Между тем источник NEWS.ru в ведомстве рассказал о том, что ведётся подготовка проекта документа. По его данным, специальный режим может быть введён с 30 марта.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.

Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. С 27 марта Россия окончательно закроет аэропорты для международных рейсов.