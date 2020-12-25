Минобороны объявило 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

https://static.news.ru/photo/e8250314-4693-11eb-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Последние два дня уходящего года станут выходными для военнослужащих российской армии, объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Для компенсации выходных 30 и 31 декабря рабочими для военнослужащих станут две субботы — 26 декабря и 16 января.

Мной принято решение предоставить личному составу Вооружённых сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января, — приводит РИА Новости слова главы Минобороны.

По его словам, такое решение он принял в связи с тем, что уходящий год был крайне сложным для военнослужащих России, ставил перед ними непростые задачи и испытывал на стойкость.

Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <...> Прошу оформить это решение установленным порядком, — добавил Шойгу.

В то же время министр подчеркнул, что в армии РФ, несмотря на праздничные дни, необходимо обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддерживать порядок и дисциплину в войсках.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днём во всей России. Он подчеркнул, что федеральные власти не могут принять такое решение официально, однако он рекомендовал региональным властям принять соответствующие решения в рамках субъектов РФ.

31 декабря — предпраздничный день, поэтому для тех, у кого он всё же будет рабочим, его всё равно сократят на час. Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 10 января. На территории многих субъектов РФ местные власти уже объявили 31 декабря выходным.