Минобороны к 15 мая предоставит новые места для пациентов с коронавирусом

Около 7,5 тысячи койко-мест готово предоставить для пациентов с коронавирусом Министерство обороны России уже к 15 мая. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
К 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания, — цитирует его ТАСС.
Кроме того, по словам Шойгу, Минобороны при необходимости сформирует шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному — в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.
Как писал NEWS.ru, в Российской армии обстановка на фоне распространения коронавирусной инфекции сейчас стабильная и полностью контролируемая.
Как уточнили в Минобороны, развёрнуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.