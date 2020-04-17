Минобороны к 15 мая предоставит новые места для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/11687c9e-80b8-11ea-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Около 7,5 тысячи койко-мест готово предоставить для пациентов с коронавирусом Министерство обороны России уже к 15 мая. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

К 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания, — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Шойгу, Минобороны при необходимости сформирует шесть инфекционных госпиталей: по два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному — в Челябинской области и Приморском крае. Для этого будут переоборудованы автономные полевые лагеря на 900 койко-мест.

Как писал NEWS.ru, в Российской армии обстановка на фоне распространения коронавирусной инфекции сейчас стабильная и полностью контролируемая.

Как уточнили в Минобороны, развёрнуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии и сформированы 58 оперативных групп по мониторингу и оперативному реагированию.