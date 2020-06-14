Минобороны: cвыше 5 тысяч военных вылечились от COVID-19

Фото: Минобороны России/vk.com

Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей, а в группе «Ветераны ВДВ и спецназа» во «ВКонтакте» Филиппа Бедросовича предлагают «десантировать без парашюта» и приглашают на День ВДВ в парк Горького для «откровенного разговора».

Участники боевых действий шокированы мерзкой выходкой артиста и сочли, что он надругался над их священными символами, которыми являются тельняшка и берет, и не собираются мириться с отвратительным поведением артиста. Ветераны...