Минобороны: cвыше 5 тысяч военных вылечились от COVID-19

В Министерстве обороны сообщили, что свыше 5 тыс. российских военных вылечились от COVID-19. За сутки выздоровели 56 человек.
За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5003 человек, — говорится на сайте ведомства.
С медицинского контроля снят 13 641 военный. В органах военного управления зафиксировано 1526 случаев новой болезни. Число учащихся в высших военных учебных заведениях, заразившихся вирусом, составляет 347 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в России за минувшие сутки было выявлено 8835 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых составило 528 964.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен