Минниханов пообещал Путину религиозные праздники на дому

https://static.news.ru/photo/11e9829c-9aaf-11ea-b427-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил целый ряд вопросов, которые касаются социально-экономичего развития. Одной из важнейших тем стала борьба с коронавирусом.

Противодействие пандемии стало первой темой общения, передаёт РИА Новости. Глава государства вспомнил, что в Татарстане есть традиция, когда соседи-мусульмане ходят отмечать христианские праздники к православным соседям, и когда соседи-христиане отмечают мусульманские праздники вместе со своими друзьям, исповедующими ислам.

Путин назвал традицию хорошей, но напомнил, что «сейчас особая ситуация».



Глава Татарстана в свою очередь отметил, что в регионе не планируется никаких мероприятий.

Каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома. В этом вопросе целиком и полностью поддерживаем вашу позицию, — заверил Минниханов.

По состоянию на 20 мая в России официально зарегистрировано более 308,7 тысячи заразившихся коронавирусом, около 3 тысяч человек умерли, почти 85,4 выписаны из больниц.

В целом в мире уже свыше 5 млн случаев инфицирования, 325,4 тысячи скончались, около 2 млн выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин позитивно оценил работу Минниханова на посту главы региона и заявил, что поддержит его в случае выдвижения на новый срок.