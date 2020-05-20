Минниханов пообещал Путину религиозные праздники на дому

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым обсудил целый ряд вопросов, которые касаются социально-экономичего развития. Одной из важнейших тем стала борьба с коронавирусом.
Противодействие пандемии стало первой темой общения,
Путин назвал традицию хорошей, но напомнил, что «сейчас особая ситуация».
Глава Татарстана в свою очередь отметил, что в регионе не планируется никаких мероприятий.
Каждый будет праздновать дома. Я тоже буду это делать у себя дома. В этом вопросе целиком и полностью поддерживаем вашу позицию, — заверил Минниханов.
По состоянию на 20 мая в России официально зарегистрировано более 308,7 тысячи заразившихся коронавирусом, около 3 тысяч человек умерли, почти 85,4 выписаны из больниц.
В целом в мире уже свыше 5 млн случаев инфицирования, 325,4 тысячи скончались, около 2 млн выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин позитивно оценил работу Минниханова на посту главы региона и заявил, что поддержит его в случае выдвижения на новый срок.
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