Минкультуры закупило для библиотек более 2,8 млн книг

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Министерство культуры России в рамках национального проекта «Культура» закупило более 2,8 миллиона книг для библиотек, передает РИА Новости слова статс-секретаря, заместителя главы ведомства Надежды Преподобной. По ее словам, в 2024 году будут открыты еще 149 модельных библиотек, 12 из которых модернизируют.

Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже мы обновили 1050 учреждений. При этом министерство уделило большое внимание не только модернизации, дизайну и цифровизации библиотек, но и, конечно, обновлению книжного фонда. Всего в рамках нацпроекта для модельных библиотек было закуплено более 2,8 миллиона новых книг, — отметила она.

Ранее библиотеки Омска отказались избавляться от книг авторов-иноагентов. Они не считаются запрещенными, но теперь выдаются по особым правилам. Ими разрешается пользоваться лишь читателям старше 18 лет. Для подтверждения возраста библиотекари просят предъявить паспорт.

В январе в России начнут продавать мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс. Литературное произведение «Женщина во мне» российским читателям представят на языке оригинала, прав на перевод у российских издательств пока нет.