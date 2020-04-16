Минкультуры: сессия в творческих вузах может пройти дистанционно

https://static.news.ru/photo/da74b242-7fd7-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

Из-за пандемии COVID-19 рассматривается возможность провести весеннюю сессию в высших учебных заведениях с творческой спецификой в онлайн-формате. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.

Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф. При этом в ведомстве отметили, что сроки экзаменов сдвигать не планируется.

Сейчас совместно с образовательными организациями прорабатывается вопрос проведения аттестаций дистанционно, учитывая специфику творческих специальностей, — сказано в сообщении Минкультуры.

Сейчас министерство разрабатывает рекомендации по проведению аттестации в удалённом формате.

В четверг в России подтверждены 27 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 3448 человек, выздоровели 2304 пациента, умерли 232. В Москве заболевших 16 146 человек. В течение 24 часов их число в столице увеличилось на 1370. Выписались из стационаров 1394 пациента, а жертвами COVID-19 стали 113 жителей столицы.

Как писал NEWS.ru, ранее Минобрнауки рекомендовало провести вступительные экзамены онлайн.