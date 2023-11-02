В Минкультуры рассказали о состоянии иконы «Троица» Совет Минкультуры отметил отсутствие деструктивных изменений у иконы «Троица»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева

В состоянии иконы «Святая Троица» Андрея Рублева не наблюдается деструктивных изменений, сообщил директор Реставрационного центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев на Совете по вопросам сохранения реликвии при Министерстве культуры РФ. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Центра Грабаря, для обеспечения сохранности «Троицы» созданы идеальные условия, специалисты наблюдают за ней ежедневно.

Мы подвели итоги наблюдения за более [чем] двухмесячным пребыванием иконы в Центре Грабаря. Деструктивных изменений не наблюдается. Все стабильно, — сказал Сергеев.

Наблюдение за «Троицей» важно для уточнения параметров ее хранения в будущем, подчеркнул директор Центра Грабаря. По его словам, сейчас икона находится в помещении с постоянным и оптимально подобранным климатом. Он отметил, что для хранения «Троицы» созданы прозрачные условия, в течение всего срока данные температурно-влажностного режима были доступны всем сторонам в ежедневном режиме.

В мае по решению президента РФ Владимира Путина «Троицу» передали РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В июне памятник русской иконописи доставили в храм Христа Спасителя в Москве. В дальнейшем икона вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Третьяковская галерея предлагала Росатому создать специальную защитную капсулу для сохранения «Троицы», писали СМИ. По данным источников, в Третьяковке утверждали, что икона XV века должна содержаться в капсуле с определенным микроклиматом во избежание непоправимого урона при перевозке.