Минкульт раскрыл, ходят ли люди на мероприятия после теракта в «Крокусе» Любимова: спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокусе» нет

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Резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, возврат билетов на мероприятия не носит массовый характер.

По музеям не ощутили совсем. По концертам бывают случаи — из-за настроения, из-за самой ситуации люди отказываются. Существует гибкая система возврата билетов. Зависит от учреждения, зависит от региона, и тем не менее эти правила действуют, никаких дополнительных нормативных нововведений не пришлось ни обсуждать, ни вводить, — отметила глава ведомства.

Ранее директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева рассказала, что организаторов мероприятий и концертов попросили идти навстречу зрителям, которые хотят вернуть билеты из-за страха посещать общественные места после теракта в «Крокус Сити Холле». Она уточнила, что если до мероприятия осталось больше 10 дней, то деньги в любом случае должны вернуть в полном объеме. В случае когда времени осталось меньше, организаторы могут запросить комиссию.

После трагедии в России фиксируются массовые аннуляции организованных детских путешествий из-за запрета местных властей на мероприятия. В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) добавили, что в каждом регионе ситуация развивается по-своему — иногда родители сами решают оставить детей дома, в иных случаях — готовы отпустить, но тур отменяют школа или другие родители из инициативных групп.