Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

Минкультуры приостановило общественные обсуждение проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Там отметили, что это необходимо для поиска новых подходов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
Документ в январе был опубликован на портале нормативных правовых актов. В сообщении ведомства уточняется, что приостановка общественных обсуждений проекта нужна для того, чтобы разработчики смогли учесть все пожелания и недочёты для дальнейшей реализации идеи.