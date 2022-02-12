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Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

09:57, 14 февраля 2022
Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей На совещании Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минкультуры приостановило общественные обсуждение проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Там отметили, что это необходимо для поиска новых подходов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Документ в январе был опубликован на портале нормативных правовых актов. В сообщении ведомства уточняется, что приостановка общественных обсуждений проекта нужна для того, чтобы разработчики смогли учесть все пожелания и недочёты для дальнейшей реализации идеи.

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