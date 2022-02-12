Минкульт приостановил обсуждение проекта о сохранении духовных ценностей

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Мошенники, которым удаётся напрямую с собственником договориться о найме его квартиры, могут попытаться продать эту жилплощадь по поддельной доверенности с правом продажи. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать ряд простых правил, рассказала агентству «Прайм» заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

По её словам, мошенники никогда не арендуют и не сдают жильё через серьёзное агентство недвижимости, так как документы нанимателя и наймодателя подвергаются профессиональной проверке, что исключает вероятность продажи квартиры аферистом....