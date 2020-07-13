Минкульт сообщил об открытии кинотеатров в России

https://static.news.ru/photo/79e7541e-c50c-11ea-8af4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о рекомендациях по публичной демонстрации фильмов. Согласно документу, кинотеатры могут открыться с 13 июля.

Организации могут возобновить свою работу при наличии соответствующего решения местных властей, говорится на сайте ведомства. Условием продолжения деятельности является соблюдение требований Роспотребнадзора, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса.

Указ о приостановке работы кинотеатров от 23 марта признан утратившим силу.

Как писал NEWS.ru, в Москве кинотеатры должны были оставаться закрытыми до 1 августа.

В столице с начала пандемии выздоровели 164,9 тысячи человек, из которых 394 — за последние сутки. Всем, кто излечился от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови.

Всего в России выявлено 713,9 тысячи случаев заражения COVID-19. РФ переместилась на четвёртую строчку по уровню заболеваемости в мире.

Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где насчитывается свыше 3,2 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.