Минкомсвязь представила приложение для выдачи пропусков во время карантина

https://static.news.ru/photo/54e98e02-7c91-11ea-88e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» появилось в магазинах App Store и Play Market. Оно позволяет получить индивидуальные QR-коды для выхода из дома во время самоизоляции.

Как сообщает издание The Bell, разработка принадлежит Минкомсвязи РФ.

Приложение позволяет выбрать подходящий для вас статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода, — говорится в его описании.

Пользователям предлагается авторизоваться через аккаунт в «Госуслугах». Приложение запрашивает анкетные данные и адрес фактического проживания, а также требует сделать несколько фотографий. Также приложение уточняет методом опроса, нет ли у пользователя симптомов ОРВИ.

Как писал NEWS.ru, с 15 апреля цифровые пропуска станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле в Москве и области. Сотрудники правоохранительных и санитарных служб получат право проверять наличие разрешений на передвижение у горожан.

Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.