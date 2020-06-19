Минкомсвязь сократила список бесплатных сайтов

https://static.news.ru/photo/411bfaf0-b241-11ea-956c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обнародовало обновлённый перечень социально значимых интернет-ресурсов. Число сайтов, доступ к которым предоставляется бесплатно, сократилось.

Если раньше в перечне был 391 пункт, то теперь он уменьшен на 20 позиций — до 371, следует из приложения к приказу о внесении изменений в список. Вместе с тем произошло не только сокращение, но и ротация интернет-порталов. Часть были удалены, но появились и новые.

Так, исключены из списка единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru, информационный портал Wi-fi, РИА Sm-news, сервис проведения вебинаров «Вебинар.ру», ряд сайтов о здоровье и другие. По данным РИА Новости, которое ссылается на Минкомсвязь, сокращение произошло за счёт мало востребованных у пользователей ресурсов.

Вместе с тем в перечень включены официальный сайт «Победа! 75 лет», портал Национальных проектов России, Единая система центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы», официальный сайт Большой российской энциклопедии, сайт президентской библиотеки имени Бориса Ельцина и ряд других. Кроме этого, в перечень вошли «облегчённые» версии сайтов телеканалов.

Бесплатный доступ к сайтам организован в рамках проекта «Доступный Интернет». Россияне могут бесплатно пользоваться социальными сервисами, даже если у них нет денег на счёте. Минкомсвязь проводит эксперимент с 1 апреля по 1 июля 2020 года. Пока что он распространяется только на домашний Интернет. При этом владельцы ресурсов из специального перечня должны иметь отдельные версии сайтов, на которых отсутствует трансляция потокового видео.

В феврале, как писал NEWS.ru, сотовые операторы и интернет-провайдеры обратились к государству с просьбой компенсировать расходы на реализацию проекта. По их подсчётам, предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, если эксперимент будет признан удачным, ежегодно будет обходиться в 150 млрд рублей.

В апреле, на пике режима самоизоляции, выяснилось, что многих россиян не заинтересовал бесплатный доступ к сайтам. По данным опроса, 79% вообще не планируют пользоваться интернет-ресурсами из списка Минкомсвязи, 35% сослались на наличие безлимитных тарифов, а 23% заявили, что им не угрожает отключение Интернета за неуплату. О том, что они намерены посещать социально-значимые сайты, заявил лишь каждый пятый (21%) участник исследования.