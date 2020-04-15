Минкомсвязь РФ сообщила об отмене рейса для вывоза россиян из Турции

Минкомсвязь России сообщила об отмене рейса № SI2131 Стамбул — Москва. Борт был предназначен для эвакуации россиян из Турции.
Рейс № SI2131 Стамбул — Москва,16 апреля 2020 — отменен. О новом рейсе и дате мы сообщим дополнительно, — заявили представители ведомства.
NEWS.ru ранее писал, что официальный представитель МИД Мария Захарова назвала три самых сложных для эвакуации россиян страны. По её словам, наибольшие проблемы возникают в Черногории, так как балканская сторона выдвинула беспрецедентные условия.
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