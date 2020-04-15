Минкомсвязь РФ сообщила об отмене рейса для вывоза россиян из Турции

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Крупнейшие российские туроператоры начали готовиться к работе после пандемии коронавируса, расширяя ассортимент туров по стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По её данным, рынок внутреннего туризма скорее всего начнёт первым восстанавливаться после окончания эпидемии. Это начнётся с дешёвых туров на крымские и краснодарские курорты. Для того, чтобы выйти на докризисный...