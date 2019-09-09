https://static.news.ru/photo/dda3717e-d2d5-11e9-9493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росимущество согласовало передаточный акт по реорганизации «Почты России». Бумагу направили в Минкомсвязь, рассказал глава агентства Вадим Яковенко.

Подписание документа — один из этапов превращения оператора в акционерное общество. Согласно закону, процедуру планируется завершить не позднее 1 октября 2019 года. «Почта России» собирается в сентябре обратиться в ФНС за регистрацией в статусе АО.

Как ранее писал News.ru, создатели беспилотных летательных аппаратов для доставки писем и посылок сделали «Почте России» несколько предложений с «хорошими решениями». По словам главы «Почтовых технологий», дочерней компании оператора по разработке софта для оператора Владимира Урбанского, в настоящее время тестируются различные предприятия по производству дронов.