В Минкомсвязи опубликовано расписание очередных вывозных рейсов в РФ

https://static.news.ru/photo/b836d0f8-c67b-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ в своём Telegram-канале опубликовала расписание следующих вывозных авиарейсов в РФ до 30 июля 2020 года. На 15 июля 2020 ожидаются рейсы Гуанчжоу — Москва, Ош — Москва.

16 июля: Пхукет — Москва, Бангкок — Москва, Ташкент — Москва, Бишкек — Новосибирск. 17 июля — Аликанте — Москва, Душанбе — Жуковский, Ереван — Сочи.



18 июля планируются перелёты по маршрутам: Прага — Москва, Ош — Новосибирск, Сеул — Владивосток, Белград — Москва, Париж — Москва, Франкфурт-на-Майне — Москва.

19 июля: Дубай — Москва, Ереван — Екатеринбург, Ташкент — Владивосток, Нью-Йорк — Москва. 20 июля граждане РФ смогут вылететь из Еревана в Ростов-на-Дону.



22 июля состоятся перелёты: Душанбе — Жуковский, Душанбе — Санкт-Петербург. 24 июля: Аликанте — Москва, Душанбе — Москва. 25 июля: Дубай — Москва, Ницца — Москва, Сеул — Владивосток. 30 июля: Душанбе — Москва.

Кремль на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с 27 марта 2020 года приостановил регулярные и чартерные перелёты с другими государствами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные маршруты, перегоны пустых самолётов для технического обслуживания, транзит с приземлением ради дозаправки или смены экипажа на территории страны и полёты, разрешённые отдельными распоряжениями кабмина РФ.



С 31 марта Москва сократила количество вывозных рейсов, а также ограничила число прибывающих пассажиров. После этого прилёт жителей РФ из-за рубежа в столицу осуществлялся только через аэропорт Шереметьево — не более 500 человек в сутки — либо в аэропорты других субъектов РФ, не более 200 пассажиров в день.

РФ может возобновить авиасообщение с некоторыми странами Евросоюза в августе, также Москва заинтересована в открытии для россиян Турции. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, наиболее вероятно возобновление рейсов с другими странами в августе. Речь идёт не только о государствах — членах Евросоюза, но и о популярных у граждан РФ пляжных направлениях, не входящих в Шенгенское соглашение или ЕС. Барзыкин предположил, что с августа вполне возможно будет полететь в Венгрию, Турцию. Однако для этого уровень заражённости должен быть минимальным.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля 2020 года начнётся процесс снятия ограничений на международные полёты. По её словам, РФ возобновит авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на 100 тысяч населения, писал NEWS.ru.