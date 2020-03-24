https://static.news.ru/photo/16ac2bee-6dab-11ea-ad27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут получить доступ к социально значимым ресурсам, работающим на отечественном ПО.

Об этом говорится в поправках к законам «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», разработанных Министерством цифрового развития и связи в феврале.

Как передаёт РБК, такие сайты должны принадлежать гражданам России, использовать домен, относящийся к группе составляющих национальную доменную зону, и функционировать с использованием компьютерных программ и баз данных, включённых в реестр российского программного обеспечения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появился портал с информацией об интернет-сервисах с бесплатным доступом. Вся информация о сервисах, к которым российские пользователи в условиях вынужденного карантина могут получить свободный доступ, размещена теперь на едином сайте ДоступВсем.рф. Пользователи Сети могут выбрать подходящий им ресурс в разделах «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь». К акции подключились уже около 100 компаний.