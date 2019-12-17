https://static.news.ru/photo/2117a41e-2157-11ea-8a76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкомсвязь не поддержала инициативу о создании единого федерального оператора по управлению дорожными камерами. Им могла стать структура Ростеха — «ГЛОНАСС БДД».

В ведомстве считают, что действующая рыночная система является устоявшейся и конкурентной. Она поспособствовала улучшению качества оборудования и уменьшению стоимости камер в три-четыре раза. За счёт этого количество фиксируемых нарушений увеличилось с трёх до 27.

Минкомсвязь предлагает оставить действующую систему, но при этом сформировать саморегулируемую организацию, объединяющую всех операторов.

В свою очередь, представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский отметил, что основными преимуществами существующего рынка являются справедливые цены на услуги и развитие производства, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь по поручению Акимова запустила приложение для оценки ремонта и жалоб на плохие дороги. Оно называется «Госуслуги. Дороги».