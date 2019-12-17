Минкомсвязь не поддержала инициативу о создании единого федерального оператора по управлению дорожными камерами. Им могла стать структура Ростеха — «ГЛОНАСС БДД».
В ведомстве считают, что действующая рыночная система является устоявшейся и конкурентной. Она поспособствовала улучшению качества оборудования и уменьшению стоимости камер в три-четыре раза. За счёт этого количество фиксируемых нарушений увеличилось с трёх до 27.
Минкомсвязь предлагает оставить действующую систему, но при этом сформировать саморегулируемую организацию, объединяющую всех операторов.
В свою очередь, представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извольский отметил, что основными преимуществами существующего рынка являются справедливые цены на услуги и развитие производства,
Ранее NEWS.ru писал, что Минкомсвязь по поручению Акимова запустила приложение для оценки ремонта и жалоб на плохие дороги. Оно называется «Госуслуги. Дороги».
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