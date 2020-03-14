https://static.news.ru/photo/3ee40b5e-6603-11ea-9f0f-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы министерств и ведомств представят подробный отчёт о ситуации в различных сферах жизнедеятельности страны в рамках стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом во вступительном слове объявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Мы сегодня пригласили всех заинтересованных лиц — здесь более расширенный состав, чем обычно мы в правительстве собираемся, у нас стратсессия, — приводит слова премьер-министра ТАСС.

Замглавы кабмина Татьяна Голикова доложит о мерах, которые приняты оперативным штабом по преодолению ситуации. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров поведает о ситуации с доступностью средств защиты и производством лекарств.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр энергетики Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин расскажут о ситуации в экономическом секторе и на рынке энергетики, а также в социальной сфере.

Также выступит мэр Москвы Сергей Собянин, который проинформирует о мерах, принимаемых в Москве.

В своей вступительной речи, как писал NEWS.ru, Мишустин также призвал региональные власти ограничить проведение массовых мероприятий, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.