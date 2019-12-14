https://static.news.ru/photo/016c2acc-1eb4-11ea-94a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Музея мамонта в Якутии подарили министру науки и образования Михаилу Котюкову оберег из шерсти и бивня верхоянского мамонта.

По словам работников музея, талисман поможет сохранить науку и образование в России. Также чиновнику показали останки щенка, который был найден в прошлом году. По данным учёных, находке 18 тысяч лет. Это самая древняя собака на планете.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чиновнику из Нижнего Новгорода на открытии школы подарили вазелин. Депутат Госдумы утверждал, что презент пригодится главе администрации Балахнинского района во время проверки губернатора. Поведение депутата Госдумы, подарившего баночку вазелина главе района Нижегородской области, будет рассмотрено парламентским комитетом по этике.