Министру культуры предложили учредить премии для блогеров

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Первый замглавы Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров направил обращение министру культуры Ольге Любимовой с предложением учредить государственную премию для продвигающих в интернете русскую культуру блогеров.

По его словам, в последнее время появились российские авторы и авторские коллективы, которые продвигают русский язык, отечественную драматургию и вдыхают новую жизнь в шедевры прошлых веков. При этом государство по-прежнему не замечает их вклада.

Складывается впечатление, что официальная система поощрений деятелей искусств «живёт» в середине 20 века и отрицает новые пути художественного самовыражения, — подчеркнул он.

Петров попросил Любимову рассмотреть возможность учреждения новой премии для коллективов и отдельных блогеров, которые «созидают на просторах виртуальной сети», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Минкультуры Алла Манилова сообщила, что ведомство пересмотрит уже устаревшие подходы к формированию государственного задания для театров.