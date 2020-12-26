Министр просвещения: дополнительных контрольных по истории не будет

https://static.news.ru/photo/e1497c80-4776-11eb-a299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом учебном году новых итоговых работ для школьников вводить не планируется. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Мы не планируем дополнительных оценочных процедур. У нас есть проверочные работы в 4-х классах по окончании года. Есть проверочные работы в 11-м классе по тем предметам, по которым не сдают ЕГЭ, — цитирует его «Российская газета».

По словам Кравцова, знание истории является необходимой частью образования каждого ученика. Он также сообщил, что в текущем году подготовку по повышению квалификации прошли около 300 учителей, что способствует качеству образования школьников.

Кравцов добавил, что школьники в последние годы демонстрируют интерес к учёбе. Особенно это видно по результатам ЕГЭ по литературе и по русскому языку.

Ранее он заявлял, что Министерство просвещения не планирует делать дистанционное обучение постоянным. Он назвал это временной мерой.

Как писал NEWS.ru, каждый седьмой регион России вернул школьников с дистанционного обучения на очное. При этом, по его словам, некоторые регионы продлили каникулы или дистанционное обучение ввели на период после каникул.