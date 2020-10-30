Министр здравоохранения РФ Мурашко вернулся с самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9e3b2bc0-1aa1-11eb-8366-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: minzdrav.gov.ru

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко вернулся к работе в ведомстве после периода самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом родственником.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат, — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

По его словам, министр уже провёл несколько совещаний, передаёт «Москва 24».

22 октября NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко переходит на удалённый формат работы из-за самоизоляции после выявления коронавируса у одного из членов его семьи.

30 октября в России впервые выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.