Министр здравоохранения РФ Мурашко вернулся с самоизоляции

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко вернулся к работе в ведомстве после периода самоизоляции из-за контакта с заразившимся коронавирусом родственником.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве. Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат, — сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
По его словам, министр уже провёл несколько совещаний,
22 октября NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Михаил Мурашко переходит на удалённый формат работы из-за самоизоляции после выявления коронавируса у одного из членов его семьи.
30 октября в России впервые выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.