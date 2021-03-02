Министр туризма Чечни подарил Кадырову зуб вымершей акулы

https://static.news.ru/photo/d43b5f12-7b5c-11eb-a19f-96000091f725_660.jpg

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в качестве подарка зуб древнейшего вида вымерших акул — мегалодон. Такой презент политику преподнёс министр туризма региона Муслим Байтазиев.

Потерявшей зуб акуле от 2,6 млн до 23 млн лет. Её останки были обнаружены в горном Шатойском районе Чечни по дороге, ведущей к Нохчи-Келойским водопадам.

В ходе встречи с главой республики министр рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса, Чечня остаётся среди 20 российских регионов, куда продолжают ездить туристы.

В этом году мы поднялись на десять позиций и занимаем положение «Крепкий профи», — пояснил Байтазиев.

Он заявил, что были разработаны около 150 новых туристических маршрутов. Ведётся подготовка новых направлений. Кадыров заявил, что необходимо развивать туризм в республике на основе преимуществ региона. К ним относятся чистый воздух, целебные родники, грязевые источники и красивые пейзажи, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Как писал NEWS.ru, Кадыров вместе с Тимати отметил 23 Февраля в Дубае. Об этом рассказал певец Стас Михайлов, который отправился в путешествие вместе с политиком и рэп-исполнителем. Артист выложил в Instagram фото, на котором Кадыров и Тимати позируют на фоне небоскрёбов.