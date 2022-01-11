Министр Татарстана раскритиковала лоукостер «Победа» за качество сервиса

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова обрушилась с критикой на лоукостер «Победа», обвиняя сервис в неуважительном отношении с пассажирам. Она взывает к руководству «Аэрофлота», чтобы авиакомпания переименовала лоукостер, заявив в своём Instagram-аккаунте, что «Победа» полностью дискредитирует это слово.

Каждый раз после прохождения регистрации и полёта на самолётах компании «Победа» мне хочется «отмыться». Лоукостеры бывают разные. Но такое неуважение к людям, как здесь, редко где найдёшь, — написала она.

Минкультуры осталась настолько недовольна сервисом и отношением компании к пассажирам, что, по её словам, решила написать подобный гневный пост впервые.

Компания просто беда, буковки «ПО» они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны-Победительницы! Прошу переименовать компанию! — закончила Аюпова.

Ранее глава Железноводска Евгений Моисеев назвал туристов «озабоченными неудачниками» в ответ на критику ситуации в городе и заявил, что продолжит общение с подписчиками в том же тоне в случае провокаций.