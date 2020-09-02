Министр просвещения заявил о спокойном начале учебного года

https://static.news.ru/photo/8b74a3a6-ecf0-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый учебный год в России начался спокойно, по всей стране открыли двери для учеников более 40 тысяч школ, рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов на Всероссийском открытом уроке «Будь здоров».

Вчера начался новый учебный год. Сразу хочу сказать, что начался он спокойно, мы готовились к началу учебного года, многие школьники соскучились по школе, своим учителям, — приводит слова министра ТАСС.

Он заявил, что введённые Роспотребнадзором правила и ограничения, призванные снизить риск распространения коронавирусной инфекции в общеобразовательных учреждениях, продемонстрировали свою эффективность летом во время сдачи ЕГЭ и детской оздоровительной кампании.

Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения эпидемиологических требований, потому что если соблюдать все требования Роспотребнадзора, то минимум угрозы здоровью учеников и учителей, — сказал Кравцов.

Также он подчеркнул, что дистанционное образование не способно заменить традиционную систему обучения, и призвал учащихся и учителей соблюдать общие рекомендации по предотвращению распространения COVID-19.

Накануне NEWS.ru рассказал, как школьники возвращались в школы 1 сентября после долгого карантина.