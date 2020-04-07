Министр просвещения прокомментировал возможность проведения выпускных

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Руководители примерно трети российских компаний принудительно отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска в апреле, объявленном нерабочим в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.

Почти половина фирм перевела сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, более 20% компаний урезали заработные платы, не меняя количества рабочих часов. Кроме того, каждое пятое предприятие перевело работников...