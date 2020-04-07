Министр просвещения прокомментировал возможность проведения выпускных

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов рассказал о возможности проведения выпускных в школах. Он выразил уверенность, что мероприятия состоятся.
Однако людям необходимо соблюдать дисциплину,
Я уверен, что выпускные вечера состоятся в школах, но для того чтобы один из главных праздников в жизни каждого школьника состоялся, необходимо соблюдать дисциплину, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минобрнауки России порекомендовали вузам перейти на дистанционное обучение с 6 апреля. Кроме того, в ведомстве планируют перенести вступительные экзамены в высшие учебные заведения из-за угрозы распространения COVID-19.
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