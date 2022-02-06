Кравцов призвал восстановить в должности уволенного педагога в Петербурге

Учительница гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, уволенная после чтения на уроке стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, должна быть восстановлена на работе, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что ведомство проверит обстоятельства увольнения педагога, и призвал административных работников более чутко относиться к учителям, передаёт РБК.

Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам, — сказал Кравцов.

По мнению министра, учителя живут своей работой и, стараясь дать ученикам максимум пользы, «творчески вкладываются в развитие программ». Он также задался вопросом, «что мы получим на выходе», если в ответ на эту работу руководители будут «включать дубину».

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов высказал мнение, что Сапрыкина намеренно обвинила директора гимназии в принуждении к увольнению, чтобы привлечь к себе внимание. По мнению парламентария, педагогу следует извиниться за провокацию.

В свою очередь в администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили, что учительнице сделали замечание не за чтение стихов определённых поэтов, а за самовольную смену темы урока. Там заверили, что Сапрыкину не принуждали увольняться.

Педагог ранее сообщила, что была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Введенского и Хармса. По её словам, директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула учительнице ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье об утрате доверия.

По словам Сапрыкиной, директор гимназии заявила, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в своё время НКВД. Учительница попыталась напомнить Лебедевой, что литераторы уже были оправданы посмертно, однако это не спасло ситуацию.

По сообщению «Фонтанки», Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Тогда они были заключены в тюрьму и были временно высланы из Ленинграда. В 1941-м повторные аресты привели обоих к гибели.

Хармс был реабилитирован в 1960 году, а Введенский — в 1964-м.

В сентябре 2021 года власти Петербурга отменили лекцию «Акционизм и религия» филолога Елены Волковой в музее Анны Ахматовой. В местном комитете по культуре назвали лектора «врагом России» из-за «антироссийских заявлений».