Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей учительницы

https://static.news.ru/photo/b5c3598a-b32f-11eb-a2c1-96000091f725_660.jpg Ильсур Хадиуллин Фото: tatarstan.ru

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин попросил прощения у учительницы младших классов Венеры Айзатовой, погибшей при нападении на школу в Казани. Он произнёс короткую речь на похоронах женщины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во всех официальных сообщениях региональное Минобрнауки называет произошедшее терактом.

Что произошло вчера, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангереевна, — сказал Хадиуллин.

Он отметил, что Айзатова была учителем с большой буквы, воспитав несколько поколений школьников. Погибшей было 55 лет.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли девять человек, ещё 23 ранены, девятерых из них перевезли спецбортом МЧС в Москву.

12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.

Горожане простились и с 26-летней учительницей английского языка Эльвирой Игнатьевой. По словам её подруги, девушка планировала после завершения учебного года уволиться из школы.