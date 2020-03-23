https://static.news.ru/photo/41bf44f4-6cfe-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Министр образования Валерий Фальков запретил ректорам закрывать общежития на карантин по коронавирусу без согласования ограничений со студентами. Он также напомнил вузам о недопустимости выселения обучающихся иностранцев.

Я обращаю внимание всех ректоров на необходимость вдумчивой политики в отношении студентов в общежитиях. Королевского решения в данном случае также нет, одного решения не будет, потому что ситуации и пожелания студентов разные. Мы исходим из пожелания студентов, — цитирует Фалькова «Интерфакс».

По словам министра, учебные заведения не должны запрещать студентам как оставаться в общежитиях на время карантина, так и уезжать домой, чтобы продолжать дистанционное обучение оттуда.

Как писал NEWS.ru, все российские вузы прекратили очные занятия из-за коронавирусной инфекции. К 23 марта в России зафиксировали 438 случаев заражения после 163 тысяч проведённых тестов.

Вирус COVID-19 привёл к всемирной пандемии, вызвавшей закрытие границ, обвал фондовых рыков и падение цен на нефть. Заразились более 343 тысяч человек, погибли более 14,7 тысячи.