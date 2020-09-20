Министр культуры выразила соболезнования родным Михаила Борисова

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Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким телеведущего, педагога, актёра и режиссёра Михаила Борисова, умершего после госпитализации со съёмочной площадки. Она назвала его настоящим наставником для подрастающего поколения и выразила уверенность, что его творчеством будут вдохновляться ещё долгие годы.

Зрители любили его за харизму, умение виртуозно шутить и душевный характер. Коллеги и ценители сценического искусства знали, сколько сил Михаил Борисович отдал театру и кино, — цитирует пресс-служба Любимову.

Министр подчеркнула, что реализовать себя в театре, кино и на телевидении Борисову помогало упорство, искренность и увлечённость.

Как писал NEWS.ru, сестра Михаила Борисова Нина предположила, что причина смерти брата — болезнь сердца. Ему стало плохо во время съёмок телепередачи. Утром у 71-летнего ведущего резко снизилось давление и возникли проблемы с дыханием. Спустя несколько часов его состояние ухудшилось. Врачи определили лёгочную эмболию и госпитализировали его в 36-ю городскую больницу. Ближе к вечеру Борисову резко стало хуже. Врачи заявили, что предварительный диагноз — коронавирус. Пациента подключили к аппарату ИВЛ. Затем медики решили транспортировать его в 52-ю горбольницу. Это медицинское учреждение является одним из передовых в столице по спасению людей с коронавирусом. Телеведущего успели доставить в больницу, но помогать было уже поздно. В 22:51 19 сентября была констатирована его смерть. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких.