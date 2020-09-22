Министр культуры РФ ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у её отца

Министр культуры РФ Ольга Любимова была вынуждена уйти на самоизоляцию.
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В мае Любимова сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в легкой форме.
Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 10 депутатов в настоящее время находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Как передавал NEWS.ru, председатель обратился к парламентариям, находящимся в группе риска по возрасту, с призывом отказаться от личного присутствия в зале заседаний и работать удалённо из кабинетов. В частности, эту просьбу Володин адресовал Владимиру Бортко.
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