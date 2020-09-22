Министр культуры РФ ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у её отца

https://static.news.ru/photo/d36c7dde-fd06-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Ольга Любимова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр культуры РФ Ольга Любимова была вынуждена уйти на самоизоляцию.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь главы Минкультуры Анна Усачёва, врачи выявили коронавирусную инфекцию у ректора Высшего театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре Бориса Любимова — отца министра. Сейчас мужчина находится в больнице, о тяжести его состояния пресс-секретарь не сообщила.

В мае Любимова сдала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели, болезнь протекала в легкой форме.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 10 депутатов в настоящее время находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Как передавал NEWS.ru, председатель обратился к парламентариям, находящимся в группе риска по возрасту, с призывом отказаться от личного присутствия в зале заседаний и работать удалённо из кабинетов. В частности, эту просьбу Володин адресовал Владимиру Бортко.