Министр Кравцов объяснил, для кого готовят учебники по украинскому языку Кравцов: учебники по украинскому языку создаются для дополнительных уроков по родной речи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство просвещения подготовило к печати учебные пособия по украинскому языку для учеников младших классов, сообщил в интервью «Российской газете» глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что учебники можно будет использовать на дополнительных уроках по изучению родных языков или во внеурочной деятельности: они представляют собой адаптацию советских учебников украинского языка с участием методистов из ДНР и ЛНР.

Сейчас учебник подготовлен для младших классов. К концу года планируем завершить подготовку учебного пособия для пятых — девятых классов, — объяснил Сергей Кравцов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу предложил разрешить использование русского языка в сфере обслуживания на Украине. Политик внес законопроект, в котором предлагает сделать исключение только для частного бизнеса, при этом сохранив обязательное использование украинского языка на государственных предприятиях. По его словам, это позволит избежать ненужного социального напряжения в обществе.