Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выступил с опровержением информации о своей отставке. Он отметил, что работа ему нравится и зарплата устраивает.
По его словам, в стране будут продолжены реформы.
О зарплатах: зарплаты должны быть у всех высокими по всей стране и пенсии также, — написал он в Facebook.
Политик добавил, что будет делать всё для увеличения этих показателей.
Накануне депутат Верховной рады страны Анна Скороход рассказала, что Милованов и министр юстиции Денис Малюська решили покинуть занимаемые должности из-за низких заработных плат.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что не намерен уходить из руководства компании. По его словам, он уже привык к регулярному процессу его «съёма».