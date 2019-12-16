Фото: kmu.gov.ua

Власти Московской области решили отказаться от планов штрафовать жителей региона за несортированный мусор. Тех, кто соблюдает правила обращения с отходами, будут материально поощрять.

Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. По его словам, введения штрафных санкций точно не стоит ожидать «в ближайшее время». Вместо этого власти региона предоставят скидку...