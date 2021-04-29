Минимальную цену на любой алкоголь предложили установить в России

Совфед предложил Минфину установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь в России. Сейчас такая практика распространяется на алкоголь с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина.
Как
Поправки, которые подготовил Минфин, предлагают странам ЕАЭС установить минимальную цену на все виды алкоголя и этиловый спирт, сообщил изданию замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов.
В Евразийской экономической комиссии уточнили, что кроме этой инициативы в организации рассматривали и другие, в частности о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка. Но на экспертном уровне в данный момент проходит обсуждение лишь предложения Российской Федерации.
Ранее NEWS.ru писал, что относительно невредным алкоголем врач-диетолог Ольга Шмелева призвала считать вино. При этом лучше всего пить белое и красное сухое вино, так как оно считается низкокалорийным и может увеличивать продолжительности жизни.