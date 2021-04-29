Минимальную цену на любой алкоголь предложили установить в России

https://static.news.ru/photo/68f213c6-5827-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Совфед предложил Минфину установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь в России. Сейчас такая практика распространяется на алкоголь с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания комитета СФ по экономической политике, новое правило может вступить в силу только после согласования с ЕАЭС. Сейчас у России есть обязательства по договору по менее крепкому алкоголю.

Поправки, которые подготовил Минфин, предлагают странам ЕАЭС установить минимальную цену на все виды алкоголя и этиловый спирт, сообщил изданию замдиректора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов.

В Евразийской экономической комиссии уточнили, что кроме этой инициативы в организации рассматривали и другие, в частности о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка. Но на экспертном уровне в данный момент проходит обсуждение лишь предложения Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что относительно невредным алкоголем врач-диетолог Ольга Шмелева призвала считать вино. При этом лучше всего пить белое и красное сухое вино, так как оно считается низкокалорийным и может увеличивать продолжительности жизни.