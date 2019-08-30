https://static.news.ru/photo/12de0490-cac9-11e9-b52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский опроверг распространённый миф о том, что качественное вино не может стоить дешевле 400–500 рублей за бутылку.

Специалисты системы мониторинга исследовали 320 российских вин в ценовой категории от 250 до 500 рублей за бутылку и 200 образцов из них удостоились оценки выше ГОСТ, а более 150 вошли в «Винный гид России», передаёт РИА Новости .

При этом найти хорошее бюджетное вино импортного производства сложнее — несмотря на то, что отпускные цены в Европе ниже российских, эта разница перестаёт иметь значение, учитывая затраты на транспортировку, пошлины и наценки торговых сетей, достигающие 250%.

Лоевский посоветовал учитывать при выборе напитка, что недорогие вина не предназначены для длительного хранения и стоит выбирать те, с момента сбора урожая для которых прошло не более полутора лет. Среди российских вин в ценовой категории повыше, эксперты советуют обратить внимание на 2012 и 2014 годы урожая.

Как писал News.ru ранее, эксперты Роскачества провели исследование и помогли выбрать лучший портвейн. Необходимо, чтобы при производстве напитка был соблюдён трёхлетний срок выдержки. Поэтому самый молодой портвейн в 2019 году должен быть урожая 2016 года.