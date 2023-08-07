Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке

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Российский Минфин 7 августа возобновляет операции по покупке валюты на внутреннем рынке в соответствии с бюджетным правилом, передает РИА Новости. Подобные действия не проводились с января 2022 года.

За период с 7 августа по 6 сентября планируется приобрести валюту на сумму 40,5 миллиарда рублей, при этом ежедневные закупки составят 1,8 миллиарда рублей. Дополнительные бюджетные доходы от экспорта углеводородов идут на покупку валюты и золота, которые в дальнейшем направляются в ФНБ.

Стоит отметить, что Минфин России прекратил пополнять ФНБ валютами стран, которые не считаются дружественными, приобретая теперь лишь юани и золото. При этом покупками на рынке для Минфина управляет Центробанк России. К тому же, с 1 августа 2023 года Банк России начал реализацию валюты из ФНБ, инвестируя средства в разрешенные активы. Ежедневные продажи до 31 января 2024 года составят 2,3 миллиарда рублей, что подтверждается данными регулятора на начало августа.

Ранее аналитик Ирина Радченко рассказала, что россияне вкладывают сбережения в недвижимость. По ее словам, она стала для людей объектом инвестиций в надежде сохранить деньги. Радченко добавила, что считает недвижимость «базовой гаванью сбережений», которая позволит если не приумножить сбережения, то хотя бы их сохранить.