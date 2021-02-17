16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Минфин разрабатывает новый проект о пенсиях под грифом «секретно»

01:23, 18 февраля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

До конца года на рассмотрение кабмина должен поступить новый законопроект о накопительной пенсионной системе, который сейчас разрабатывает российский Минфин под грифом «секретно».

Проект закона планируют внести в правительство 15 декабря, — пишет «Интерфакс».

Инициатива предусматривает возможность формирования россиянами за счёт личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения. При этом государство намерено оказывать стимулирующую поддержку.

О разработке инициативы стало известно из плана законопроектной детальности министерства, которую опубликовали на его сайте.

Агентство направило запрос в Минфин о причинах секретности законопроекта.

В 2014 году правительство ввело мораторий на формирование накопительной части пенсии. С того времени министерство обсуждало с Центробанком варианты трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В течение десяти лет в России может наступить дефицит средств на выплату пенсий россиянам. У Пенсионного фонда (ПФР) просто не останется денег, потому что число работающих граждан сравняется с количеством пенсионеров. Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео