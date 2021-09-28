Минфин придумал, какими ещё налогами можно обложить россиян

Министерство финансов РФ выступило с предложением расширить перечень налогов для россиян, а также провести корректировку системы налогообложения. Об этом свидетельствует приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщают «Известия». Часть мер предполагает обязать российские компании платить НДФЛ с иностранных сотрудников, которые работают на «удалёнке».

«Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в документе Минфина.

Ещё одна мера ведомства коснётся ужесточения фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Так, например, предлагается полностью возложить ответственность за оплату налогов на игорные заведения. По нынешнему законодательству, физическое лицо оплачивает НДФЛ самостоятельно, если сумма выигрыша не превышает 15 тысяч рублей.

Также предлагается усилить контроль над использованием материнского капитала. Минфин хочет обязать ПФР передавать в налоговую сведения россиян, распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Бахметьев рассказал, что в России из-за нехватки средств в бюджете невозможно поднять минимальный размер оплаты труда выше текущих значений. По мнению парламентария, увеличение должно быть поэтапным.