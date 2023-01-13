Минфин получил полумиллионный счет за защиту тещи рэпера Энди Картрайта

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Энди Картрайт

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство 68-летней Елены Кохал, тещи расчлененного рэпера Энди Картрайта, которая подала иск о возмещении судебных издержек после оправдания по делу об убийстве зятя. Теперь Министерство финансов России должно выплатить ей 545 тысяч рублей, передает объединённая пресс-служба городских судов.

Суд требования удовлетворил, возместил Кохал Е.М. за счет средств федерального бюджета 545 000 рублей, — говорится в сообщении.

Уголовное преследование женщины началось в октябре 2020 года и было прекращено в декабре 2021 года. Кохал обвиняли в пособничестве. По мнению адвокатов, таким образом следователи пытались добиться признаний в убийстве от ее дочери.

Рэпер Энди Картрайт был убит в Санкт-Петербурге летом 2020 года. Следователи считают, что жена убила его в результате конфликта, после чего расчленила тело.

В квартире были обнаружены пять пакетов с фрагментами тела музыканта. Сама Марина Кохал утверждает, что её муж скончался от передозировки наркотиками. После этого она якобы расчленила его тело, чтобы никто не узнал о наркотиках, однако позже связалась с адвокатом и по её совету обратилась в полицию.