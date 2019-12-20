https://static.news.ru/photo/e1be95d0-2358-11ea-93f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимальные розничные цены на коньяк, водку, бренди и ликёроводочные изделия вырастут с 1 января 2020 года. Цена бутылки водки объёмом 0,5 литра будет начинаться с 230 рублей, что на 7% выше действующей нормы.

Для оптовых покупателей минимальная цена составит 199 рублей, а для закупщиков – 193 рубля, следует из документа, размещённого на сайте Минфина. Самый дешёвый коньяк в бутылке объёмом 0,5 литра подорожает до 433 рублей с текущих 388 рублей, а бренди – до 315 рублей.

Также возрастёт цена на этиловый спирт из пищевого сырья: он будет продаваться по 57 рублей за литр.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, которые занимаются производством нелегальной пивоваренной продукции. Согласно документу, действие Единой государственной автоматической системы учёта алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) для пива необходимо распространить на розничные продажи и общепит, что обеспечит более упрощённый контроль за рынком. В настоящее время система контролирует пенный напиток только для точек продажи.