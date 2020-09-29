Минфин планирует расширить доступ к данным о регистрации смертей россиян

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Данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, могут получить Федеральная служба судебных приставов, Минцифры и нотариусы. Соответствующие поправки в статью закона «Об актах гражданского состояния» подготовил Минфин РФ.

Как поясняется в сопроводительной записке к документу, эта инициатива позволит вышеупомянутым структурам более эффективно выполнять свою работу. Например, судебные приставы смогут быстрее прекращать исполнительные производства в отношении умерших должников, а предоставление данных оператору единой системы нотариата — ФНП — позволит оперативно прекращать доверенности нотариусов, пишут «Известия».

Факт прекращения действия доверенности в связи со смертью доверителя в настоящее время не учитывается. В связи с чем имеет место совершение юридически значимых действий, в том числе сделок, распоряжение денежными средствами по доверенности, которая не отменялась доверителем, но прекратила своё действие в связи с его смертью, что не обеспечивает стабильность гражданского оборота, — говорится в документе.

Минцифры, как объясняют авторы инициативы, доступ к данным нужен, чтобы быстро ограничивать доступ к учётным записям умерших пользователей на портале Госуслуг во избежание мошенничества с использованием этих аккаунтов.

Отмечается также, что в случае принятия законопроекта будет минимизирован контакт представителей указанных структур с населением, что актуально в условиях пандемии.

Сейчас законопроект проходит процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования с заинтересованными органами, по итогам которых он будет направлен на рассмотрение в правительство, а уже после — внесён в Госдуму. Сроки принятия законопроекта будут зависеть от хода его рассмотрения на указанных этапах, пояснили в ведомстве.

Опрошенные изданием эксперты разошлись во мнениях относительно инициативы. Среди плюсов принятия законопроекта отметили повышение качества работы структур, которые получат доступ к данным, среди минусов — риск утечек персональной информации.

Как писал NEWS.ru ранее, кабмин выделит из резервного фонда более 1,7 млрд рублей на перевод на русский язык записей актов гражданского состояния (ЗАГС) с 1926 года.