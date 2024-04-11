Минфин может с лета повысить цены на водку и коньяк в России

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В России предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк, сообщила пресс-служба Минфина России. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей, уточняется на сайте проектов нормативных актов.

Минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за 0,5 литра, — сказано в документе.

Индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов. Кроме того, повышение стоимости связывают с ростом затрат на производство алкогольной продукции, подчеркнули в ведомстве.

Ранее кандидат экономических наук Инна Литвиненко объяснила рост спроса на водку в России. По ее мнению, он связан с экономическими и геополитическими кризисами, событиями 2022 года и пандемией коронавирусной инфекции. К этим причинам добавляется сезонный фактор — длинные зимы и суровые климатические условия. Литвиненко отметила, что также сказывается доступность водки: среди других крепких алкогольных напитков она стоит относительно дешево.

Также директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что нужно сделать легальный алкоголь доступным по цене для всех слоев населения, чтобы значительно сократить долю нелегального спиртного на рынке. Для этого эксперт предложил производить и продавать в России специальную водку для самых бедных, или так называемую «социальную водку». Сейчас она должна стоить втрое дешевле обычной.